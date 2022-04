Circuit de la Sarthe : Victoire de Kooij, abandon de Sagan, Pedersen reste leader

Jeudi la 3e étape autour de Sablé-sur-Sarthe (176,5 km) précédera la 4e et dernière étape de cette 68e édition vendredi à La Cahpelle-Saint-Aubin (173,6 km). On connaîtra alors le successeur au palmarès du Français Alexis Gourgeard qui s’était imposé en 2019. Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées en raison de la pandémie de Covid-19.