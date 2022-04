Circuit de la Sarthe : Olav Kooij gagne la dernière étape et le classement final

Kooij pointait au neuvième rang du général à 40 secondes de Pedersen avant la dernière étape. Celle-ci a été raccourcie d'une trentaine de kilomètres en raison des conditions climatiques, pluie et rafales de vent accompagnant les coureurs.

Un groupe de neuf coureurs a animé la course avant d'être repris à dix kilomètres de l'arrivée. Dans un final marqué par des chutes, dont celle du leader Mads Pedersen, Kooij et Meurisse se sont échappés pour se disputer la victoire au sprint. Kooij s'est montré le plus rapide. Le Néerlandais de 20 ans porte son compteur à six victoires professionnelles, lui qui avait déjà gagné la 2e étape mercredi.