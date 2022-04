Circuit de la Sarthe : Mads Pedersen s'offre la 3e étape et augmente son avance au général

Lauréat de la première étape et deuxième de la suivante, Mads Pedersen a remporté la 3e étape du 68e Circuit de la Sarthe cycliste (2.1), jeudi. Il s'est montré le plus rapide dans le sprint qui a décidé de la victoire à l'issue des 176,5 km parcourus autour de Sablé-sur-Sarthe, en France. Le Danois de l'équipe Trek-Segafredo a devancé dans l'ordre le Français Kevin Vauquelin (Arkéa Samsic) et le Britannique Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl).

Le champion du monde 2019 a conforté son avance au classement général grâce à ses dix nouvelles secondes de bonification.

La 4e et dernière étape aura lieu vendredi autour de La Chapelle-Saint-Aubin sur 173,6 km. On connaîtra alors le successeur au palmarès du Français Alexis Gourgeard qui s'était imposé en 2019. Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées en raison de la pandémie de Covid-19