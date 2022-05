Circuit court pour de l'huile de tournesol locale produite en France, à Montmédy

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'huile de tournesol se fait plus rare dans les rayons des magasins. L'Ukraine et la Russie sont les principaux producteurs mondiaux. En Wallonie, on réfléchit à développer le circuit court. Et dans certaines épiceries du sud de la province, on peut découvrir de l'huile de tournesol locale produite en France à Montmédy, à quelques kilomètres à peine de la frontière. Anne et Patrick Lanher, agriculteurs, se sont lancés un peu par hasard dans sa fabrication il y a un an, avec l'aide d'un ami chimiste. C'était donc bien avant les événements en Ukraine, précise Patrick Lanher :

"Oui on ne pouvait pas prévoir cette guerre, on ne savait pas qu'il y avait autant de tournesols en Ukraine, mais derrière tout cela il y a un gros problème de spéculation, tout le monde en joue et se permet d'augmenter les prix. On n'a pas voulu le faire, on est resté sur nos prix de départ, on ne joue pas non plus les grandes surfaces qui frappent à notre porte régulièrement. On va du producteur au consommateur. L'intermédiaire le plus éloigné c'est un épicier."

L'huile du pays de Montmédy est vendue aussi dans des épiceries côté belge.