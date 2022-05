Circuit court et produits bio, les commerçants locaux constatent une nette baisse des ventes

Pour faire face à cette baisse, les acteurs locaux ne sont pas restés les bras croisés. Chez Cocoricoop, l’objectif est de faire revenir les clients potentiels vers le circuit court et l’alimentation bio. " On essaie de mieux communiquer pour toucher un autre public qui ne nous connaît pas encore. Nous travaillons pour avoir une gamme attractive. Nous essayons d’être au plus juste et il faut savoir qu’il y a pas mal de produits issus de l’agriculture bio qui sont tout à fait abordables. "

C’est d’ailleurs pour soutenir ces commerces que Sylvie Droulans a créé l’asbl " ConsomAction ". Ce réseau, qui regroupe les professionnels belges défendant une consommation responsable, durable, locale et zéro déchet en Belgique, veut réunir une diversité d’acteurs dans le but de proposer une manière plus engagée de consommer. " Il est temps qu’on fasse quelque chose. Des magasins ont tenu pendant plusieurs mois avec une situation un peu particulière où ils sentaient cette évolution négative. Maintenant, étant donné que ce sont des petites structures, ça commence à devenir de plus en plus difficile. "

Pour elle, le bio n’est certainement pas mort mais il est nécessaire que les consommateurs se tournent vers des habitudes plus résilientes et engagées.