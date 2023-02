Les Elite Series League of Legends, c’est la compétition Esportive la plus prestigieuse du Benelux. Durant plusieurs semaines, huit équipes s’affrontent entre elles avec un seul objectif, la victoire. Qui sera l’équipe vainqueur de ce Spring Split ? Qui se qualifiera pour les EMEA Masters Spring 2023 ? Pour le savoir, rendez-vous tous les mardis et jeudis à 18 heures, en live sur la chaîne Twitch de RTBF iXPé.