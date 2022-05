"Cinquante nuances plus sombres" : On m'a appris la fonctionnalité des sex-toys

La star de '50 shades of grey' Jamie Dornan, a fêté ses 40 ans en avril dernier et est à l’affiche de la nouvelle série " The Tourist ", s’est livré dans une interview de Public.

Il y explique, entre autres, que le sadomasochisme n’est pas du tout son truc et encore moins celui de sa femme. La saga lui aura quand même appris une chose : " On m'a appris la fonctionnalité des sex-toys. Il y a même, à Los Angeles, des écoles spécialisées pour ça ! J'ai été un élève très assidu, car je ne connaissais pas grand chose dans ce domaine. Ce type d'appareils n'a plus aucun secret pour moi ! ".

Le film montrant quelques scènes de nu, l’acteur raconte qu’il n’a aucun problème avec la nudité à partir du moment où elle est justifiée : " Je ne vois pas l'intérêt de faire tomber la chemise quand je me sers une bière ! "

En outre, élevé par des parents qui se promenaient nus chez lui et qui véhiculaient l’idée qu’il ne faut pas cacher son corps, il n’est pas du tout quelqu’un de prude.