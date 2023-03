Cinquante nuances de blanc sublime en Norvège

Prêt.e.s à affronter le froid et profiter des paysages enneigés ? Cette semaine, des trains pas comme les autres serpentent la Norvège, à travers fjords, paysages enneigés et aurores boréales. Philippe Gougler va nous faire vivre cette expérience incroyable d’être dans une obscurité presque constante.

Direction le bout du bout, le plus au nord du réseau ferroviaire européen. C’est là, à Narvik, en plein hiver, que Philippe Gougler démarre son voyage. Face à des décors où la nature se déploie majestueusement et nous rappelle les êtres minuscules que nous sommes, les couleurs sont dingues. Quant aux aurores boréales, l’émotion qu’elles suscitent en apparaissant dans le ciel est difficilement descriptible !

"Je crois que nos paysages ont façonné ce que nous sommes". Voilà comment une habitante raconte à notre journaliste la façon dont vivent les Norvégiens : face à la rudesse du climat et l’hostilité de l’environnement, ils se sont adaptés en se préoccupant les uns des autres. Et en vivant peu nombreux sur un territoire immense, il n’y a pas d’autre choix que l’entraide.

Une escale à Bergen avec un passage incontournable et instagrammable par les jolies petites maisons de bois colorées qui font face au port. Et Philippe remonte dans un train, – super bien aménagé pour les familles -, direction Oslo, la capitale. Ville réputée pour être très chère, ici, par exemple, le ticket de métro coûte 4 euros, en comparaison avec 2,50 euros à Bruxelles et 1,50 euros à Rome. Il a rendez-vous avec des joueurs d’un club qui s’adonnent au curling, sport qui se situe quelque part entre la pétanque et le bowling sur de la glace.

En grand amoureux des trains, Philippe est servi puisqu’il repart vers le nord, à Bodø, pour un trajet de 18 heures ! 18 heures en train durant lesquelles il va passer au-delà du cercle polaire. Et il termine ce périple dans les îles Lofoten, surnommées "les Alpes dans la mer."

Des trains pas comme les autres en Norvège, c’est le dimanche 19 mars à 20h35 sur La Trois, et en replay sur Auvio.