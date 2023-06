Cinquante-huit ânes maltraités bloqués à l’aéroport de Liège

Depuis ce dimanche à 2 heures du matin, 58 ânes en provenance d’Israël sont bloqués par les services vétérinaires au poste de contrôle frontalier de l’aéroport de Liège. Un des ânes présentait un symptôme qualifié de " suspect ". Ils devaient rejoindre un refuge animalier français.

" Effectivement, il y a 58 ânes qui sont arrivés à Bierset ce dimanche, très tôt le matin. Lors du contrôle effectué par nos vétérinaires, un d’entre eux présentait des symptômes suspects ressemblant à une maladie à déclaration obligatoire. C’était plus précisément un écoulement nasal anormal. Dès lors, par mesure de précaution, on a bloqué les 58 ânes en question. Dans l’après-midi de dimanche, deux autres vétérinaires ont confirmé le diagnostic. Des prélèvements ont été effectués sur l’âne concerné et ils ont été envoyés pour analyse chez Sciensano ", confirme Aline Van Den Broeck, porte-parole de l’Afsca, l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Ces ânes provenaient d’Israël, où ils avaient été particulièrement maltraités. Ils auraient dû y être abattus puis exportés dans la filière alimentaire chinoise. Ils ont toutefois été sauvés par un refuge français situé dans la région Centre – Val de Loire, près de Chartres. Ce refuge leur a trouvé des familles d’accueil en France et en Belgique.

En attendant la levée du blocage, ces 58 ânes sont rassemblés dans 12 boxes à l’aéroport. Pour combien de temps ? " Il est difficile de dire combien de temps durera le blocage. Cela dépend du temps nécessaire pour effectuer ces analyses. Ça peut aller très vite. Ce sera tout au plus quelques jours ", précise Aline Van Den Broeck.