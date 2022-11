Cinqmille.be : Une nouvelle plateforme pour la culture locale en province de Namur

Le site dédié à la culture locale et aux activités artistiques cinqmille.be fait peau neuve. Créé à l’initiative du Comptoir des Ressources Créatives Namur (CRC), il propose aux organisateurs de signaler leurs productions culturelle et artistique dans la province. Il offre plusieurs outils comme une carte interactive et un lien avec les autres sites du même type (quatremille.be à Liège, septmille.be à Mons…). Des chroniques et des reportages y sont aussi réalisés par des volontaires. La coordinatrice de cinqmille.be pour le CRC Sorah Marreiros Goncalves, qui est venue nous en parler dans Namur Matin sur Vivacité. Interview à découvrir ci-dessus.