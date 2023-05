Cinq titres inédits de Céline Dion à découvrir dans l’album de la bande originale du film "Love Again"

Dans le 6/8, Bruno Tummers nous présente l’album de la bande originale du film Love Again, qui contient cinq titres inédits de Céline Dion.

La bande originale du film Love Again est sortie ce vendredi avec cinq chansons inédites de Céline Dion, dont le titre du même nom qu’on entend déjà en radio depuis quelque temps. Cinq chansons d’amour 200% Céline, avec entre autres un titre soul avec des chœurs gospel, une ballade piano-voix, ou encore un autre titre plus R&B.

On y retrouve également trois de ses tubes en anglais : All by myself, Where does my heart beat now et It’s all coming back to me now.