Une fois n'est pas coutume : le jaune, le rose, le orange, ou le vert ne seront pas les stars de la saison estivale puisque ces couleurs se feront supplanter par le violet.

Si Pantone a fait du "Viva Magenta", une nuance entre le violet, le rouge, et le rose, la couleur star de l'année 2023, c'est le lilas qui semble cette saison avoir obtenu les faveurs des plus grands créateurs de mode à l'image de Molly Goddard et Bora Aksu.

Mais l'été demeure malgré tout la saison de toutes les excentricités et les teintes fluorescentes, tout comme les paillettes et autres détails scintillants s'imposeront aussi lors des soirées estivales les plus endiablées.