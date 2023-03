Cinq symboles féministes d’hier et d’aujourd’hui.

On retrouve sur des affiches lors de manifestations le portrait de cette femme coiffée d’un foulard rouge à pois blancs, vêtue d’une blouse et retroussant sa manche. "We can do it !" ("Nous pouvons le faire"), dit-elle, le biceps saillant.

A l’origine, "le message, patriotique, encourage l’effort de guerre américain", commente Christine Bard. Ce dessin, réalisé en 1943 aux Etats-Unis, visait à encourager les ouvrières à travailler. Il a été affiché pendant quelques semaines dans l’usine de la Westinghouse Electric Manufacturing Company, spécialiste du nucléaire, avant de tomber un temps dans l’oubli.

"C’est un symbole d''empowerment' (autonomisation : ndlr) utilisé par les féministes à partir des années 1980", dans différents pays, précise l’historienne.