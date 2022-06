Cinq siècles après Charles-Quint, Mélanie débarque en Asturies !

En 2013, Mélanie a commencé à jouer avec le groupe Fabes de Mayo. En 2015, ils ont reçu le prix de la meilleure chanson folk de l’année pour un morceau de sa composition, "La neige qui tombe" (qu’elle a composé en Belgique un jour de neige).

Depuis, même si le groupe n’est pas un groupe de musique traditionnelle asturienne, il a trouvé sa place dans le panorama de la musique folk.

Mélanie joue aussi dans un groupe de jazz manouche, qui interprète du Django Reinhardt et des musiques tziganes.

Elle a également un projet musical en solitaire qui s’appelle Como un pez en el agua (Comme un poisson dans l’eau) - A one woman band, où elle joue de tous ses instruments (contrebasse, ukulélé xylophone, accordéon, piano et autres petits instruments) et elle construit ses chansons en direct grâce à une machine qui s’appelle "loop station". Certains morceaux sont instrumentaux et sur d’autres, elle chante en mettant plusieurs voix, comme, par exemple dans cette chanson "Love is something sweet", mais c’est avec différents groupes qu’elle se produit le plus souvent. Pour elle, la musique a été un véritable outil de connexion et d’intégration dans la région. Ses compagnons de route sont aussi typiques et chaleureux que leurs instruments.