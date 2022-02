Cinq séries pour enfants et ados à voir pendant les vacances de Carnaval

Nous sommes en 52 avant J.-C. Tout Lutèce (Paris) est occupée par les Romains. Tout ? NON ! La maison de Camulogène, barricadée et condamnée par l’envahisseur, est occupée par une bande d’animaux : les Irréductibles, menés par Idéfix.

Inspirée de l'œuvre de René Goscinny et Albert Uderzo, Idéfix et les irréductibles est une série d'animation française qui suit les aventures du célèbre compagnon d'Obélix. Et une voix bien connue du public francophone nous raconte son histoire ... celle de Stéphane Bern, narrateur du dessin animé !