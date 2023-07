Cinq séries policières de l'été à découvrir sur Auvio

La lumineuse Cécile Bois interprète le commandant de police Candice Renoir, une redoutable enquêtrice aux méthodes originales qui jongle aussi avec sa vie de mère de famille. Auvio vous propose de redécouvrir ses enquêtes fascinantes.

Au début de la saison 8, à la sortie de son opération du cerveau, Antoine n’est plus tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Entre Candice et lui, les compteurs sont remis à zéro, retour à la case départ. Comment Candice va-t-elle s’y prendre pour sauver leur amour ? Et jusqu'où ira-t-elle pour le protéger ? Entre secrets bien gardés et syndrome post-traumatique, la mémoire est mise à rude épreuve.

Les saisons 8, 9 et 10 de la série policière sont à découvrir du 12 juillet 2023 au 11 janvier 2024.