Cinq séries en podcast à écouter cet été

Lui est l’un des héritiers d’une très riche famille coréenne. Elle, une entrepreneuse américano-mexicaine. Pourtant, entre Jaesun et Ana, c’est l’amour fou depuis ce karaoké à Los Angeles. L’idylle prend une tournure dramatique lorsque Jaesun doit absolument retourner en Corée du Sud pour effectuer son service militaire de deux ans. L’amour survivra-t-il ?

De Amy S. Choi et Rebecca Lehrer

Avec Randall Park, Justin H. Min et Francia Raísa

10 épisodes

Disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et autres