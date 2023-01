Cinq scènes de danse cultes du cinéma (VIDEO)

Avec Dirty Dancing, on ne sait pas exactement lequel des deux est le plus connu : la chorégraphie ultra maîtrisée et très caliente de Patrick Swayze et Jennifer Grey ou la musique qui habille leur déhanché désormais mythique, The time of my life de Bill Medley et Jennifer Warnes. On sait surtout que cette scène culte se termine par un porté devenu légendaire… à plusieurs titres ! D’abord parce qu’il est tout simplement exceptionnel – on ne compte plus le nombre de femmes à avoir voulu tenter cette scène qui relève de la cascade, soyons honnêtes – mais aussi parce que c’est la seule et unique fois que ce porté aura eu lieu. L’actrice qui incarne Bébé avait en effet refusé de répéter cette scène avant le tournage, de sorte que ce porté de légende qu’on voit à l’écran a été fait en une seule prise. Avouez que vous êtes bluffés…