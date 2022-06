Cinq scénarios pour en finir avec la guerre en Ukraine

L’Ukraine parvient à reconquérir ses territoires.2 options sont alors possibles selon Julien Pomarède. Soit les forces armées ukrainiennes, avec l’aide logistique des pays occidentaux, parviennent à repousser les unités russes au-delà des frontières séparatistes reconnues par Moscou ; les 2 républiques continuent à exister et à être soutenues par Moscou. Soit, et c’est l’option la plus ambitieuse mais la plus improbable analyse le chercheur, les Ukrainiens prennent tout le Donbass et repoussent les Russes hors de Crimée. Tout le Donbass serait libéré.

Réaliste ?

Plausible. Car, explique Julien Pomarède, les troupes russes sont en grand état de fatigue, tirent beaucoup d’obus quotidiennement. L’inconnue c’est l’ampleur de leur arsenal et leur endurance matérielle. Les Russes pourraient se retrouver à sec et s’effondrer. Ce scénario inquiète les responsables politiques : Vladimir Poutine, confronté à une défaite militaire conventionnelle ne choisirait-il pas l’escalade avec le recours aux armes chimiques et nucléaires dont dispose la Russie ?