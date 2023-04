Coupez 2 citrons en 2 et enfoncez les 4 morceaux à l’intérieur du poulet. Insistez pour que tous les morceaux rentrent. Placez le poulet dans un plat allant au four, badigeonnez-le de beurre, assaisonnez-le et faites-le cuire 30 min. sur un flanc puis 30 min. sur le flanc opposé et 30 min. supplémentaires normalement.

Pendant ce temps, dans une sauteuse, faites chauffer un peu d’huile d’olive et faites-y revenir l’oignon, le fenouil et le céleri pendant 20 min. Saupoudrez les légumes de farine et laissez-les l’absorber, puis graduellement, versez le bouillon. Laissez frémir jusqu’à épaississement. Incorporez la crème et le persil, assaisonnez et retirez du feu.