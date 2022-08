Cinq recettes de tartinades pour impressionner vos invités à l’apéro

Vous aurez besoin de

400 g de pois chiches

1 gros poivron rouge

3 cuil. à soupe d’huile d’olive

1 cuil. à soupe de tahin

2 gros citrons (jus)

2 gousses d’ail, émincées

1 cuil. à café de cumin

1/2 cuil. à café de paprika

Sel et poivre

Préchauffez votre four en position grill et lorsqu’il est bien chaud, faites griller le poivron sur tous les côtés jusqu’à ce qu’il noircisse. Retirez ensuite le poivron du four, déposez-le dans un bol et couvrez celui-ci d’une assiette. Laissez refroidir puis retirez la peau et les pépins du poivron (veillez à bien conserver l’huile qui sera récupérée dans la préparation du houmous). Mixez tous les ingrédients à l’aide d’un mixeur. Pour obtenir une consistance parfaite (ni trop épaisse et sans petits morceaux de pois chiches), ajoutez 2 à 3 cuillères à soupe d’eau lorsque le mixeur est en train de tourner, jusqu’à ce que le houmous soit bien crémeux. Salez et poivrez, versez le houmous dans un bol, puis versez un filet d’huile d’olive et parsemez d’épices de paprika pour décorer.