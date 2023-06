Cinq questions sur la rébellion avortée de Wagner en Russie et ses conséquences

Le Kremlin a juré que le chef de Wagner avait "la parole" de Vladimir Poutine pour pouvoir quitter le territoire russe librement vers le Bélarus, pays allié de Moscou, et qu'il ne serait pas poursuivi pénalement.

Pourtant, comme signalé plus tôt dans ce live, une source au sein du Parquet général russe, citée par les trois principales agences russes, a affirmé lundi que "l'affaire n'a pas été close, l'enquête se poursuit".

Selon l'AFP, le blogueur militaire russe Michael Nacke pense qu'Evguéni Prigojine installera sa base pour Wagner en Biélorussie et qu'il continuera de mener les opérations de son groupe en Afrique.

Mais "Prigojine est devenu une cible extrêmement vulnérable: il peut être emprisonné, il peut être tué", estime-t-il auprès de l'AFP.

De son côté, Michael Eric Lambert, analyste renseignement pour l'agence Pinkerton à Dublin, précisait ce matin sur La Première : "On a eu des renseignements ce matin selon lesquels les services de renseignement britanniques pensent qu’il y aurait des pressions sur lui et sur sa famille de la part de Moscou. Il est possible qu’il soit en train de sécuriser sa famille mais on n'a aucune idée de sa localisation pour le moment. Il n'est probablement pas en Biélorussie."

Quel avenir pour Wagner ?

M. Prigojine a lancé son insurrection armée quelques jours après que M. Poutine a annoncé que les combattants de Wagner devraient désormais signer des contrats avec l'armée.

"Ils souhaitaient démanteler le groupe", a dénoncé samedi M. Prigojine.

Le Kremlin a juré que les hommes qui ont suivi leur chef dans sa révolte ne seraient pas poursuivis pénalement, en remerciement de leurs services en Ukraine, et que certains, "s'ils le souhaitent", pourront signer des contrats avec l'armée.

"Wagner pourrait être démantelé entièrement, ou bien être absorbé" par l'armée, estime Michael Kofman, un expert militaire américain.