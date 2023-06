Cinq questions fréquentes sur les crèmes solaires

Avec le soleil et la chaleur, on se sent déjà en été. Le réflexe n°1 quand on est au soleil, c’est de mettre de la crème solaire. Dans le 6/8, Valérie Kinzounza passe en revue les questions fréquentes que l’on se pose en matière de crème solaire.

Il est indispensable d’en mettre pour se protéger des rayons ultraviolets, nocifs pour notre peau en surface comme en profondeur. À court terme elle permet d’éviter les coups de soleil, et à long terme elle aide à retarder le vieillissement cutané et à limiter les risques de cancers de la peau.

Il est donc important de savoir quelle crème solaire choisir et comment l’utiliser de manière efficace. C’est ce que nous explique Valérie Kinzounza :

Comment choisir sa crème solaire ?

Pour faire son choix, il y a trois choses à vérifier :

Le FPS en fonction de son type de peau. L’indice de protection solaire devrait être de minimum 30 mais il faudra du 50 si on a la peau claire ou sensible.

On vérifie qu’il est bien mentionné la protection UVA/UVB, les deux types différents de rayons UV.

La résistance à l’eau, si on va se baigner.

Est-ce que la crème solaire périme ?

Elle périme comme tous les soins de beauté. Vous pouvez vous référer à la date de péremption indiquée sur votre crème solaire. Par ailleurs, le fait qu’elle soit exposée à la chaleur contribue à déstabiliser la formule à terme. Il est conseillé de la conserver, autant que possible, dans un endroit frais et sec, pour en maintenir les vertus.

Quand faut-il appliquer la crème solaire ?

Les produits indiquent généralement une résistance de 40 à 80 minutes. Quand ce temps est écoulé, on applique à nouveau la crème solaire. Mais il est de toute façon conseillé d’appliquer une crème solaire toutes les deux heures. Et en fonction de votre environnement et de vos activités, les recommandations sont unanimes et les tests le prouvent : il faut en remettre systématiquement après la baignade ou après avoir transpiré.

Qu’est-ce qu’une crème solaire minérale ?

C’est une crème qui contient des filtres minéraux plutôt que des filtres chimiques. Considérés comme bio, ces agents préservent la planète et votre organisme. Ils procurent souvent cet effet blanc sur la peau.

Est-ce que la crème solaire empêche de bronzer ?

La crème solaire empêche la peau de brûler, mais pas de bronzer. Tous les avis se rejoignent et confirment les différents tests comparatifs qui ont déjà été faits : votre peau mettra un peu plus de temps à se colorer, mais votre teint hâlé, qui sera obtenu progressivement, sera plus durable.