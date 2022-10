Cinq questions avant le début de la Champions League féminine

Le tube de l’été résonne encore dans les stades anglais : "Sweet Caroline" a été repris en chœur et en boucle par les Lionesses et leurs fans depuis la fin du mois de juillet et ce titre européen remporté à Wembley. Entre fêtes, invitations en tous genres, rencontres avec d’autres stars, les joueuses anglaises ont tutoyé les sommets avant de retourner dans leurs clubs. Et si certaines se sont bel et bien expatriées (Lucy Bronze et Keira Walsh à Barcelone, Georgia Stanway au Bayern Munich), la plupart des championnes d’Europe évoluent au pays et continuent donc de constater l’impact de leur victoire. Les demandes d’abonnements ont explosé dans certains clubs et les records d'assistance dans les stades vont continuer à être battus.

Reste que sur la scène européenne, les Anglaises coincent un peu. Le seul titre européen d’un club d'outre-Manche remonte déjà à 2007 (Arsenal) et Chelsea n’a pas réussi à confirmer la saison dernière sa place de finaliste de 2021. Et si ces deux clubs disputent à nouveau la phase de groupes, Manchester City est resté à quai en tour préliminaire. L’Angleterre, côté clubs, n’a pas encore "validé" le statut acquis par l’équipe nationale. Beth Mead, meilleure joueuse et meilleure buteuse de l’Euro (et 2e du Ballon d’or) réussira-t-elle à porter Arsenal dans le dernier carré (au moins) ? Et les joueuses de Chelsea se surpasseront-elles sans leur coach Emma Hayes, actuellement écartée du banc pour raisons de santé ? Deux questions dont on attend les réponses avec impatience…