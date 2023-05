Cinq policiers condamnés au tribunal correctionnel de Liège après une scène de coups injustifiés

Dans son jugement, le tribunal a souligné que le caractère agressif de la victime n'apparaît pas sur les images de vidéosurveillance et que les coups portés par les policiers n'étaient pas raisonnables et proportionnés. Le recours à une telle violence n'était pas justifié et les policiers ont commis un abus d'autorité en portant des coups à la victime, entraînant une incapacité de travail personnel.

Le tribunal a considéré qu'il s'agissait, dans le cas des deux policiers auteurs de coups, d'un dérapage et d'une mauvaise gestion d'une situation. Ils ont été condamnés à des peines d'un an de prison avec sursis et à des amendes de 600 euros. Les cinq policiers qui se sont abstenus de porter secours ont bénéficié d'une suspension du prononcé.