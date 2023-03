Cinq podcasts pour s'endormir plus facilement.

Le titre est assez clair pour comprendre que ce podcast a été pensé et fait pour aider tout un chacun à s'assoupir. Et au regard de son succès, il semblerait que cela fonctionne. Divisé en trois parties, le podcast débute par un court résumé de l'histoire du soir, puis laisse place à une séance de relaxation censée placer l'auditeur dans une bulle de bien-être et de sérénité. Vient ensuite ladite "histoire à dormir debout". Il ne reste plus qu'à éteindre la lumière et à se laisser bercer par le son d'une voix grave et profonde. "Pas de bras, pas de chocolat", "Louise Michel", "La disparition de Denise" comptent parmi les derniers épisodes à écouter les soirs d'insomnie.

> https://somniferelepodcast.com