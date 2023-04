Beaucoup de responsables politiques et économiques parient sur l'innovation, et plus particulièrement sur les nouvelles technologies, pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais ce n'est pas sans difficulté : le numérique a, lui aussi, un véritable impact sur l'environnement.

Tristan Nitot aborde ces interrogations dans le podcast "L'Octet Vert". Il y reçoit des invités comme Vincent Courboulay, directeur scientifique de l'Institut du Numérique Responsable, ou encore Xavier Verne, ingénieur-mathématicien et membre de The Shift Project.

Cette émission porte un regard critique sur les avantages et inconvénients de la technologie sur la planète. Le tout dans la bonne humeur.