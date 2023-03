Cinq planètes alignées dans le ciel ce 28 mars, un phénomène rare et exceptionnel

En cette fin mars, le ciel nous offre un spectacle exceptionnel. Cinq planètes y sont alignées : Jupiter, Mercure, Vénus, Uranus, Mars. C’est ce que l’on appelle un alignement planétaire. Le phénomène, observable depuis la Terre, est cette fois plutôt rare. C’est au soir du 28 mars qu’il sera le plus visible, notamment par tous les astronomes amateurs.

Tout d’abord, un alignement planétaire, c’est quoi ? C’est un événement céleste qui se produit quand au moins deux planètes du système solaire, en plus de la Terre, se rapprochent étroitement dans une zone d’un côté du soleil. Depuis la Terre, on a alors l’impression de voir ces planètes alignées dans le ciel. Début mars, un alignement s’était déjà produit avec Vénus et Jupiter. Mais cette fois, le spectacle s’annonce bien plus rare et exceptionnel avec cinq planètes visibles et alignées. On parle ici d’un "grand alignement planétaire".

"Au final, c’est quelque chose de relativement simple", explique Maïté Dumont, astrophysicienne à l’Université de Liège, c’est-à-dire que les planètes tournent toutes autour du Soleil et c’est un peu comme si on était tous sur un manège d’enfants qui tourne à des vitesses différentes et à un certain moment, on finit par tous se retrouver du même côté."