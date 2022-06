Cinq petites histoires que vous ne connaissez (peut-être) pas sur la Bataille de Waterloo

Si vous êtes déjà passés par Waterloo, vous aurez certainement levé les yeux sur l’imposante butte érigée à l’endroit même de la bataille, une butte surmontée d’un lion en bronze, la gueule ouverte et le regard tourné vers la France, vers la France vaincue, histoire de dissuader les futures armées. Mais qui a construit cette fameuse butte et pourquoi à cet endroit précis ? Eh bien ce ne sont non pas les Anglais, mais bien les Hollandais, qui ont voulu ériger un monument à la gloire de leurs combattants. Et pourquoi précisément à cet endroit-là et pas 200 mètres plus loin ? C’est Guillaume 1er, roi des Pays-Bas, a voulu marquer l’endroit présumé où son fils aîné, le prince Guillaume II, a été blessé lors de la fameuse bataille.

Le lion n’est pas simplement posé sur la butte comme ça, si on découpait la butte dans le sens de la hauteur, on verrait qu’il est en fait posé sur une colonne de 40 mètres de haut. C’est impressionnant, et pourtant, Wellington, à qui l’on attribue tous les honneurs de cette victoire, n’était pas très content. Il estimait qu’on avait gâté son champ de bataille.