Cinq personnes hospitalisées à Anderlecht après une intoxication au monoxyde de carbone

Cinq habitants d’Anderlecht ont été emmenés d’urgence à l’hôpital, dans la nuit de jeudi à vendredi, après avoir été intoxiqués au monoxyde de carbone, selon les pompiers de Bruxelles. Leurs jours ne sont toutefois pas en danger. La cause de l’intoxication est un manque d’apport d’air frais et l’absence de ventilation dans une pièce où se trouvait un appareil au gaz.

Les habitants d’un appartement situé rue de la Procession à Anderlecht ont fait appel à une ambulance, vendredi peu après 01h00. Lorsque les ambulanciers sont entrés dans le logement, leur détecteur de CO (monoxyde de carbone) s’est immédiatement déclenché. Ils ont ensuite aéré l’appartement et transféré les cinq habitants, trois adultes et deux enfants, à l’hôpital.

Les pompiers se sont également rendus sur place et ont mesuré des taux élevés de CO dans une chambre de l’appartement. La cause de l’intoxication était probablement un manque de ventilation et d’apport d’air frais dans cette pièce où se trouvait un appareil au gaz.