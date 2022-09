Cinq personnes en moyenne se suicident chaque jour en Belgique, selon l'ASBL "Un pass dans l'impasse"

Cinq personnes se suicident chaque jour en Belgique, ressort-il d'une étude réalisée par l'ASBL 'Un pass dans l'impasse' et publiée mardi. Pour aider les personnes en détresse, l'ASBL mettra à disposition un bouton "alertez-nous" sur son site internet à partir du 10 septembre, Journée mondiale de prévention du suicide.

L'ASBL a analysé les derniers chiffres disponibles et publiés par l'Institut de santé publique Sciensano. Ainsi, en 2019, pas moins de 1728 suicides ont été enregistrés en Belgique, soit une moyenne de cinq décès par jour. Il y a eu 646 suicides en Wallonie, 954 en Flandre et 128 à Bruxelles. Parmi eux, 1265 concernaient des hommes et 463 des femmes.