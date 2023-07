Cinq objets high-tech à toujours avoir sur soi en vacances.

Pour ne rien rater de vos séries et films programmés sur vos plateformes favorites, pensez à emmener avec vous une petite box TV que vous brancherez sur le téléviseur de votre hôtel ou chez des amis. Vous pourrez ainsi profiter de tous vos contenus préférés en très haute résolution, sous réserve évidemment d'avoir accès à une bonne connexion Wi-Fi. Les modèles les plus performants et complets restent sans surprise le Chromecast de Google et le Firestick d'Amazon, même si des alternatives existent.