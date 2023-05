Cinq nouvelles communes wallonnes font la promotion des langues régionales

Avec ce label, la Fédération Wallonie-Bruxelles entend soutenir l’emploi des langues régionales endogènes en Belgique francophone. À présent, 46 communes détiennent ce label de promotion et sont accompagnées par le Comité dans la mise en œuvre de leurs actions.

Lancé en 2018, le projet "Ma commune dit oui aux langues régionales" a pour objet la constitution d’un réseau de communes labellisées s’engageant à mettre en œuvre au minimum 15 actions concrètes en faveur des langues et cultures régionales présentes sur leur territoire. Parmi ces engagements concrets fixés par les conventions, citons, notamment, l’organisation d’animations au sein des écoles ou bibliothèques communales, la mise à disposition d’infrastructures à des associations locales en vue de leurs réunions ou de spectacles, la publication d’articles en langue régionale sur les canaux de communication communaux, l’organisation de balades à la découverte du patrimoine linguistique ou encore l’installation de plaques de rues ou de panneaux explicatifs bilingues.

En Wallonie, une personne sur trois habite dans une commune labellisée. Plus d’un million de Wallons sont donc bénéficiaires de ce projet. Porteur de l’initiative incluant toutes les langues régionales, le Service des Langues régionales endogènes de la Fédération Wallonie-Bruxelles prodigue conseils, contacts et autres informations linguistiques aux communes marquées du label.

La cérémonie autour de la réception du label était aussi l’occasion de remettre le Prix de l’Œuvre philologique, qui récompense un travail de recherche ou une publication en lien avec les langues régionales endogènes reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Esther Baiwir et Georges Larcin ont ainsi été récompensés. L’une pour son atlas pan-picard informatisé, une plateforme permettant d’effectuer des comparaisons lexicales et de mesurer la diversité de la langue picarde sur l’ensemble de son aire d’utilisation. Et l’autre pour son dictionnaire français-picard borain paru en 2021 dans la collection " micRomania Lingua " du CROMBEL et qui compile 9000 termes du parler de la région de Wasmes.