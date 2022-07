Cinq nouvelles communes limitent la consommation d'eau de ville en Wallonie

À ce stade, aucune zone naturelle n'a encore été fermée aux promeneurs en raison d'un risque d'incendie, précise le SPW.

Du côté des voies navigables, les débits poursuivent leur descente. Les premières restrictions liées à la navigation, avec un regroupement des bateaux aux écluses, concernent désormais l'ensemble du réseau, à l'exception de l'Escaut et des canaux du Hainaut.

Les amateurs de kayak devront quant à eux prendre leur mal en patience, la grande majorité des tronçons sur la Semois, la Lesse, l'Ourthe, l'Amblève étant désormais fermés à la circulation en raison du faible débit.

Nouvelle réunion mardi prochain

Une nouvelle réunion de la Cellule d'expertise sécheresse aura lieu mardi prochain. De nouvelles mesures seront peut-être nécessaires, l'indice sécheresse de l'IRM prévoyant une situation très sèche, mais pas encore extrême, dans les 10 jours à venir. La répartition géographique de l'indice fait apparaître localement des zones extrêmement sèches (à l'est de la province de Liège et dans le bassin de la Haute Lesse) et d'autres zones éparses très sèches, au sud du Sillon Sambre et Meuse.