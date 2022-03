Cinq modes de vie qui ont un impact positif sur la planète : et si on tentait l’expérience ?

Les citoyens pourraient agir sur 25 à 27% des économies nécessaires d’ici 2030 pour maintenir le réchauffement global de la Terre à 1,5 °C. Selon une étude, cet objectif serait atteignable si les gouvernements et les habitants des pays riches de la planète mettaient ces cinq pratiques en application.

Réalisée par des chercheurs anglais de l’université de Leeds en collaboration avec des experts de la société d’ingénierie mondiale Arup et le C40 Cities Climate Leadership Group, le rapport (joliment intitulé "The Power of People") est relayé par le mouvement climatique citoyen "Take The Jump".

"La recherche montre clairement que les gouvernements et le secteur privé ont le plus grand rôle à jouer, mais il ressort également de notre analyse que les individus et les communautés peuvent faire une énorme différence", souligne Tom Bailey, ambassadeur de la campagne "Take The Jump".

"Nos recherches montrent que nous avons tous un rôle important à jouer, qu’il s’agisse des hommes politiques, des dirigeants des villes et des entreprises ou des citoyens. Et il est clair que nous pouvons faire beaucoup en tant qu’individus, et que c’est l’un des endroits les plus faciles et les plus rapides pour commencer", renchérit Ben Smith, directeur du conseil en matière d’énergie et de changement climatique chez Arup, qui a dirigé l’étude.

Alors, seriez-vous prêt à prendre une ou plusieurs de ces résolutions pour sauter le pas ?