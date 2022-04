Cinq mille personnes à la découverte de la Force aérienne à Beauvechain

Quelque 5.000 personnes sont allées mercredi à la rencontre des métiers proposés par la Défense - et par la Force aérienne en particulier - lors d'une journée portes ouvertes organisée par le 1er wing sous le vocable de Beauvechain Air Base Day (BAD) 2022, ont indiqué les organisateurs à l'agence Belga.

C'était le premier événement du genre depuis 2019, a expliqué le commandant de la base, qui abrite de nombreuses unités différentes, et du wing.

Il visait pour la composante Air à se présenter aux jeunes et à la population environnante - en dépit d'une météo peu clémente, qui doit avoir découragé certains des 10.000 spectateurs espérés -, a-t-il ajouté.

Le premier objectif de ce BAD était le recrutement, alors que la composante Air cherche à attirer 950 personnes (officiers, sous-officiers et volontaires) cette année, sur les plus de 3.000 postes (militaires, civils et réservistes) ouverts en 2022 par la Défense.

La base de Beauvechain, située en Brabant wallon mais à proximité de la frontière linguistique, dispose d'un personnel fort de 1.400 personnes - mais c'est moins que les effectifs théoriques, avec un besoin criant en techniciens.

Elle abrite une série d'unités, dont le 1er wing et ses avions, ainsi que quatre hélicoptères NH90 de transport tactique) à l'avenir incertain et huit - et bientôt dix - hélicoptères légers Agusta A109 dont la succession est à l'étude.

Mais elle accueille aussi l'Aviation Safety Directorate (ASD, chargé au sein de la Défense de la sécurité aérienne et des enquêtes en cas d'accidents et incidents aériens, la Musique royale de la Force aérienne, le wing Météo et, depuis octobre 2020, l'unique unité de surveillance du ciel aérien belge, le "Control and Reporting Centre" (CRC), opérationnel 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.