Bien connu des gamers pour ses PC portables sous amphétamines, Razer surprenait et flattait son public il y a deux ans avec ses Anzu. Ces lunettes audio sont en effet les seules de cette sélection à viser un usage à la fois outdoor et sédentaire. Dans l’emballage, on retrouve ainsi une paire de verres solaires polarisés et une autre filtrant à 35 pc. les lumières bleues d’un écran PC. Facilement interchangeables, ces derniers ne sont pas les seuls artefacts confirmant l’orientation gamer de cette paire qui met ainsi en avant un game mode s’activant via son app. Le tout, pour réduire au maximum la latence entre l’image et le son lors d’une partie.

Manquant sans surprise de basses, les Razer Anzu se pilotent via une surface tactile posée sur une de ses branches. Cette dernière demandera toutefois un certain temps d’adaptation comme le montre cette vidéo d’Engadget. Tournant le dos à tout contrôle de volume directement sur la monture, la paire offre un seul micro pour ses conversations téléphoniques ou ses requêtes à des assistants vocaux comme Alexa ou Cortana. L’ensemble offre toutefois une certaine robustesse puisqu’il résiste aux projections d’eau et s’équipe de charnières flexibles au niveau de ses branches. Offrant plus de cinq heures d’autonomie, cette monture autrefois tarifée aux environs de 200 € vient de sérieusement chuter de prix puisqu’on la trouve à moins de 63 € sur la page officielle de Razer et même à 43 € chez Amazon.

Infos : Razer Anzu – 43 €