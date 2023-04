Cinq livres incontournables de la littérature jeunesse... approuvés par des enfants

La lecture n’a pas d’âge, ou plutôt elle est de tous les âges : ce 2 avril, la Foire du Livre 2023 tirait sa révérence en compagnie d’auteurs et d’autrices jeunesse et de leur public. Cindya Izzarelli recevait Christelle Dabos, Marie Colot, Théo Grosjean, Falzar, Marco Paulo, Anne Herbauts, et les enfants de la Foire.

Cindya Izzarelli fait un tour au rayon jeunesse et plonge dans ces livres où toutes les aventures et les bêtises sont permises, en compagnie de Aïsso, dix ans, Elsa, sept ans, et Gille, treize ans.