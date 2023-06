Cinq légendes autour de Saint-Jacques-de-Compostelle déconstruites par un historien

Au 19e siècle, l’évêque de Saint-Jacques-de-Compostelle, Miguel Payá y Rico, constate le déclin de sa ville en l’absence de pèlerins. De plus, la révolution industrielle a réduit sa ville à 10.000 habitants, ce qui lui donne peu d’importance au plan international.

"Mais un nouveau miracle s’accomplit" s’exclame Philippe Martin qui raconte : "Le 28 janvier 1879 dans la nuit, Monseigneur voit saint Jacques lui apparaître et lui dit 'tu iras creuser à cet emplacement et tu trouveras mon corps'. Le corps est trouvé et le pèlerinage va renaître."

Il y a bien un corps, mais de qui est-il ? Celui de l’apôtre saint Jacques ? "Selon Miguel Payá y Rico, oui. Selon le pape qui sera saisi d’authentifier le corps, oui. Mais si vous êtes historien, sachant que saint Jacques n’est jamais allé en Espagne c’est non. Ce serait celui de Priscillien, un ascète espagnol, condamné comme hérétique par l’église en 385" affirme l’historien.

Au 20e siècle, Franco a instauré le fascisme et se sert à son tour du symbole de l’apôtre. "Saint Jacques qui a permis de combattre les musulmans et les hérétiques, va être l’étendard pour Franco, de la lutte contre les socialistes et les communistes. Saint Jacques redevient le Matamor, le tueur d’ennemis. Dans les années 70, il pense à sa succession en donnant une image positive de l’Espagne, un pays de vacances et au riche passé historique et culturel".

Comme le relate Philippe Martin, le pèlerinage à pied qui draine toute l’Europe connaît son essor il y a trente ans. En 1990 il n’y avait presque personne, 15.000 seulement. En 2022, 278.000 ont fait au moins 100 kilomètres pour arriver à Saint-Jacques.