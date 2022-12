Cinq jeux vidéo dans lesquels vous incarnez un animal

Dans Maneater, vous incarnez un requin qui désire se venger suite au triste sort que des pêcheurs ont réservé à sa maman. Mais pour parvenir à vos fins, puisque vous êtes au début du jeu un tout petit bébé requin, il va d’abord falloir prendre des forces pour se muscler.

Comment ? En bouffant tout ce qui se trouve sur votre chemin, de la plus petite espèce aquatique à la plus grosse. Vous n’êtes d’ailleurs pas contraints de rester dans les fonds marins, vous pouvez également aller vous sustenter sur les embarcations à la surface de l’eau, en dévorant l’un ou l’autre vacancier sur son bateau par exemple. Avec le risque bien sûr de semer la panique chez les humains, qui voudront dès lors vous tuer. Raison pour laquelle il faut rester stratégique et surtout, essayer de se doter de carapaces plus résistantes pour contrer leurs attaques.