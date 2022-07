Cinq jeunes scouts hospitalisés suite à une intoxication alimentaire à Beauraing : "Je conseille toujours d’être attentif à l’eau potable"

Un camp scout a dû être évacué à Beauraing (province de Namur) en raison d’une intoxication, probablement due à l’eau potable. Vers 3h30 du matin, l’alerte a été lancée, plusieurs des 24 enfants du camp ne se sentaient pas bien, et les responsables ont immédiatement appelé les pompiers.

Les chefs ont appelé les secours pendant la nuit, quatre ambulances et le Smur ont été dépêchés sur place, et le bourgmestre Marc Lejeune s’est également rendu sur les lieux : "Certains enfants vomissaient, ils n’étaient pas bien, quelques-uns ont été conduits vers les cliniques de Dinant et Chimay, par prudence".

Au total, 13 enfants sont malades, dont cinq ont dû être hospitalisés, les autres étant conduits vers le centre Fedasil.