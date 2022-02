Cinq jeunes Liégeoises organisent une marche contre les violences faites aux femmes

Elle dénonce : “On veut que la thématique soit prise au sérieux. Tout le monde voit ce qu’il se passe mais nous n’avons pas le sentiment que le gouvernement ou la Ville ait la volonté d’agir. Nous souhaitons des actes, au-delà des beaux discours et des promesses. On ne veut pas une victime de plus.”

Avec cette marche, elles espèrent donc attirer l’attention des pouvoirs publics. “On a imaginé une application anti-harcèlement qui préviendrait directement le poste de police le plus proche et reproduirait le bruit assourdissant d’une alarme si on la déclenche en cas d’agression”, explique Florine. Une idée qu’elles entendent bien développer… Et pourquoi pas avec l’aide de la Ville et de la police ?

