Cinq idées originales d’étiquettes pour identifier vos plantations au jardin

Une manière de ne pas malmener son dos, c’est l’installation d’étiquettes en hauteur et non au ras du sol.

Une première idée avec de simples branches de bois et des bouteilles colorées (ou en verre blanc). Vous mettez la bouteille la tête en bas et vous y inscrivez au marqueur toutes les infos dont vous avez besoin. Vous pouvez y mettre toutes les informations que vous voulez et même y glisser un trait d’humour. Pour la menthe, vous pouvez écrire " Mojito en devenir ".

Si vous préférez garder l’étiquette d’origine et toutes les informations qu'elle contient, glissez-la tout simplement dans un bocal en verre. Si besoin, coupez-la à bonne la dimension en gardant bien toutes les informations. Plantez quelques jolies branches là où vous avez mis vos plantes et glissez-y le pot.