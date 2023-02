Cinq idées de costumes inspirées de la Pop Culture pour Mardi Gras

“Barbie” de Greta Gerwig, est l’un des films les plus attendus de l’année. La plus célèbre des poupées y est incarnée par nulle autre que Margot Robbie, tandis que son petit ami, Ken, est interprété par l’acteur oscarisé Ryan Gosling. Et la bande-annonce nous dévoile tout ce que l’on rêve de voir dans une telle adaptation : du kitch, des couleurs flashy, mais surtout une ressemblance frappante entre les acteurs et leurs personnages. L’inspiration idéale pour carnaval ! Vous l’aurez compris, il n’est pas très difficile d’être une “Barbie Girl in a Barbie world”, il suffit de croire au plus profond de vous que la vie en plastique, c’est fantastique.