Cinq habitudes à prendre pour se prémunir des arnaques quand on réserve un voyage en ligne.

Si pour certains voyageurs, les avis sont devenus des outils indispensables à la prise de décision avant de réserver (selon TripAdvisor, ils sont utilisés par 96% de consommateurs), il existe encore une part de la population qui n'y a pas recours. Si l'expérience de voyageurs mérite d'être consultée avant toute réservation, l'important est surtout de ne pas compter sur une seule plateforme d'avis. Les commentaires se comparent autant que les prix.

"Certains gestionnaires d’avis suppriment tout ou partie des avis de consommateurs à tendance négative au profit des avis plus positifs. Cette pratique répandue peut aller jusqu’à la suppression pure et simple de tout avis négatif. D’autres gestionnaires d’avis publient de façon très rapide les avis positifs alors qu’ils diffèrent la publication des avis négatifs, ce qui a pour conséquence de faire apparaître une majorité d’avis positifs parmi les plus récents", indique la DGCCRF.

Cela permet de prendre du recul par rapport à une somme d'avis et on peut en plus se prémunir contre les faux commentaires. A ce sujet, il ne faut pas suspecter tous les avis. Dans son récent rapport dit "de la transparence", TripAdvisor démontrait combien la publication de faux commentaires était facile à repérer et donc à supprimer par son équipe de modérateurs. Un algorithme effectue le nettoyage tandis qu'une vérification humaine ajoute une autre strate de sécurité pour les consommateurs.