Cinq films incontournables de Charlie Chaplin

Le Dictateur, Les Lumières de la ville, Les Temps modernes ... autant de titres de films cultes de la légende Charlie Chaplin. Cinq classiques du cinéaste britannique sont à regarder jusqu'au 8 février 2023 sur Auvio !

L'idole du cinéma muet a marqué durablement l'histoire du cinéma, ses films étant encore toujours aujourd'hui montrés de génération en génération. Artiste complet, Charlie Chaplin est scénariste, réalisateur, producteur, compositeur et acteur de ses propres films. Grâce à son personnage de Charlot, il devient rapidement très populaire et acquiert une immense notoriété. Durant 65 ans, il joue dans plus de 80 films et en réalise lui-même 11.

Pendant longtemps, Charlie Chaplin refuse de passer au sonore et continuer de produire des films muets qui deviendront cultes comme Les Lumières de la ville et Les Temps modernes. C'est finalement avec Le Dictateur qu'il tourne son premier film parlant, et qui sera son plus grand succès commercial. Avec Les Feux de la rampe en 1952, il crée son dernier film américain qui est maintenant considéré comme son "testament". Il y retrouve Buster Keaton, l'autre monstre sacré du cinéma muet et son faux rival, pour leur unique collaboration.

Vers la fin de sa vie, Charlie Chaplin est célébré un peu partout dans le monde, recevant des récompenses prestigieuses comme un Lion d'Or pour sa carrière à Venise et un Oscar d'honneur en 1972. Il décède d'un AVC dans son sommeil le 25 décembre 1977, à l'âge de 88 ans.

Découvrez les cinq films de Charlie Chaplin à voir jusqu'au 8 février 2023 ci-dessous :