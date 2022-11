Cinq films autour du football à voir pendant ce Mondial

Sorti en 2002, le film Joue-la comme Beckham a réalisé un carton lors de sa sortie en salles et est désormais considéré comme l’un des plus grands succès du cinéma britannique. En tout cas sur le plan commercial, puisqu’il a en effet généré plus de 75.000.000 dollars de recettes mondiales.

De quoi ça parle ? Jess, une adolescente d’origine punjabi, habitant la banlieue de Londres, est archifan de football et encore plus de David Beckham. Vu ses origines, elle cache cette passion à sa famille, qui n’a qu’une chose en tête : le futur mariage de Jess. Grâce à sa rencontre avec Jules (jouée par une Keira Knightley encore très peu connue à l’époque), Jess va enfin pouvoir intégrer une équipe féminine de football et vivre sa passion à fond. En tombant au passage amoureuse de l’entraîneur, ce qui, vu sa famille, ne va pas arranger les choses.

Si vous pensiez par contre y voir le vrai Beckham, c’est raté puisque David et Victoria n’ont jamais pu libérer leur agenda très busy pour apparaître au casting. La réalisatrice a donc été contrainte d’utiliser des sosies.