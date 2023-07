Cinq encas pour tenir le coup en balade à vélo

1. Fruits :

On ne pourra pas passer à côté, bien évidemment, ce sont les fruits. Tellement sains et vitaminés, ils conviennent tout particulièrement pour une pratique sportive. C’est la saison, des kiwis, si vous êtes plus traditionnels dans vos goûts : l’orange, la pomme, la poire, la banane ou encore le raisin feront l'affaire.

2. Céréales :

Les produits céréaliers complets vous offriront également une bonne source d’énergie. Vous avez le choix dans les pains complets pour une bonne tartine, en y ajoutant du houmous qui est rempli de minéraux. Les barres de céréales seront aussi efficaces et vous apporteront la sensation d’un petit dessert, comme une récompense pour l’effort entrepris.

3. Fruits à coques et séchés :

Les fruits à coques vont fournir une source de protéines, de fibres, de minéraux et d’acides gras, tout ce qu’il vous faut pour tenir sur votre parcours. Amandes, pistaches, noisettes, noix, sont pratiques à importer et à manger. Glissez également dans votre boîte, quelques fruits secs pour un apport intéressant de potassium et de magnésium, pensez aux abricots, prunes, raisins, figues, etc.