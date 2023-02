Cinq des films les plus bouleversants de Steven Spielberg

Dans "The Fabelmans", sorti en salle le 22 février, Steven Spieblerg se livre sur son enfance et la naissance de son amour pour le cinéma. Depuis ses débuts, le réalisateur a su conquérir le cœur du public et des professionnels à travers la qualité exceptionnelle de ses films. Voici 5 de ses œuvres cinématographiques les plus inspirantes et bouleversantes :