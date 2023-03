Cinq comédies musicales françaises qui ont marqué la pop culture

Il y a de cela presque 23 ans, en octobre 2000, la comédie musicale "Les Dix Commandements" mise en scène par Élie Chouraqui, composée par Pascal Obispo et chorégraphié par Kamel Ouali voyait le jour pour sa première représentation au Palais des Sports de Paris. Porté par l’énorme tube "L’envie d’aimer" vendu à plus de 1,2 million d’exemplaires, le spectacle rencontre lui aussi un succès immédiat en France et à l’international, attirant plus de 3 millions de spectateurs, rien qu’en Europe. La comédie musicale, qui raconte l’histoire de la libération des Hébreux d’Egypte, a été composée en 3 semaines. Un temps record !

Et pour incarner le rôle de Moise, Elie Chouraqui et Pascal Obispo ont choisi l’inoubliable Daniel Lévi qui a su se démarquer par sa majestueuse voix ténor. Le chanteur est décédé en août dernier. En quelques chiffres, "Les Dix Commandements" c’est plus de 800 représentations et 1,6 million d’albums vendus. Fun fact : Céline Dion a repris le titre "L’envie d’aimer" sous le nom de "The Greatest Reward" pour l’inclure dans son album intitulé "A New Day Has Come".